Le home Albert de Latour menacé de fermeture à Schaerbeek: “On a l’impression que la décision est déjà prise”

Faute de budget, le home Albert de Latour est menacé de fermeture à Schaerbeek. Si la commune et le CPAS assurent vouloir éviter ce scénario, ce n’est pas l’impression des employés de l’institution. L’une d’elles nous a contactés anonymement. Elle nous livre son témoignage.

“C’est par les médias que nous avons appris que la maison de repos risquait de fermer pour des raisons budgétaires“, déplore une employée du home Albert de Latour de Schaerbeek. L’information avait fuité il y a quelques jours dans les médias, mais depuis, aucune communication officielle n’a été délivrée aux employés. Pour le personnel, les résidents ainsi que leurs familles, beaucoup de questions. “Pour des résidents qui vivent ici depuis des années, qui ont parfois plus de 90 ans, c’est une catastrophe”, s’inquiète l’employée.

Une fermeture que craint également le personnel : “Il y a, dans cette maison de repos, une ambiance qu’on ne trouve nulle part ailleurs. On la considère comme notre famille. Quand je reviens de vacances, je suis contente de retourner au travail et de retrouver les pensionnaires, on apporte du soin à des gens qu’on aime“.

Le CPAS réagit

Si le CPAS ne s’est toujours pas directement adressé au personnel et au résident de la maison de repos, l’organisme a souhaité apporter quelques réponses dans un communiqué adressé à la presse. “La maison de repos Albert de Latour doit répondre aux nouvelles normes architecturales imposées par Iriscare, l’autorité bruxelloise sociale“, explique le CPAS de Schaerbeek. Des travaux de rénovation estimés par la précédente législature qui ont un coût estimé de 23 millions d’euros. Un investissement considérable “dans un contexte où il est imposé tant à la commune qu’au CPAS de Schaerbeek de retrouver leur équilibre budgétaire dans les trois prochaines années.”

C’est donc aujourd’hui vers les autorités publiques que l’organisme social se tourne. “À ce stade, aucune décision n’a été prise et toutes les options restent ouvertes, pour tenir compte à la fois du contexte budgétaire et de notre engagement social“, assure le CPAS de Schaerbeek.

“On a l’impression que la décision est déjà prise”

Autre son de cloche du côté du personnel du home Albert de Latour, qui nous confie avoir l’impression que la décision est déjà prise depuis quelque temps. “On ne remplace plus le personnel qui s’en va. On n’accueille plus de nouveaux résidents, sauf cas d’urgence. Ce qui fait baisser le taux d’occupation“, fustigent-ils.

De son côté, le CPAS assure que “ce dossier est à l’ordre du jour du Conseil de l’action sociale du 9 avril 2025. Nous nous engageons par ailleurs, à l’issue du Conseil de l’Action du 9 avril 2025, à ce que la communication envers chacun soit claire et transparente.”

Le CPAS ne sera cependant pas maître de la situation, précisant que “toute décision prise lors de ce conseil sera ensuite soumise à l’approbation de la commune, qui reste maitre des aspects budgétaires.”

B.M.