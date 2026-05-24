Métro Simonis : une trentaine de voyageurs évacués de la station après s’être sentis mal

Une trentaine de voyageurs ont été évacués, samedi aux alentours de 21h30, de la station de métro Simonis à Bruxelles après avoir rencontré des difficultés respiratoires et s’être sentis mal.

Quinze d’entre eux ont été examinés sur place tandis que deux autres ont été transportés à l’hôpital, ont confirmé dimanche les pompiers de Bruxelles à l’agence Belga. L’utilisation de spray au poivre pourrait être à l’origine de l’incident.

La station a été immédiatement évacuée et puis fermée. Vu le nombre de personnes incommodées, la police fédérale – renforcée par la zone de police de Bruxelles-Ouest – a instauré un périmètre de sécurité. La Croix-Rouge était également présente sur les lieux. Au total, trois SMUR et cinq ambulances ont été déployés.

Peu avant 23h00, la station de métro a pu être rouverte.

Les premières conclusions de l’enquête et l’analyse des images de vidéosurveillance indiquent que du spray au poivre aurait été utilisé dans la station, ce qui a provoqué la propagation d’une odeur âcre. L’enquête se poursuit pour faire la lumière sur les circonstances précises des faits.

Belga – Photo : Caravaggio (Image prétexte – 20/11/2024)