Météo : une fin de semaine sous les nuages et avec un peu de pluie

La nébulosité sera souvent abondante vendredi, avec la possibilité de l’une ou l’autre averse localisée l’après-midi.

Le temps restera toutefois sec dans de nombreuses régions, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Il fera plus doux avec des maxima de 13°C en Hautes-Fagnes à localement 19°C sur le nord du pays. Le vent sera faible de secteur est. Le long du littoral, une petite brise de nord-est se lèvera temporairement l’après-midi.

Ce soir, le temps sera encore fort nuageux. Durant la nuit, le temps sera calme avec davantage d’éclaircies. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront à nouveau se former de manière localisée dans le creux des vallées. Les minima varieront entre localement 3°C en Ardenne et 10°C sur le centre du pays. Le vent sera généralement faible d’est.

Samedi, le temps sera d’abord ensoleillé avant la formation de nuages cumuliformes qui pourront parfois rendre la nébulosité plus variable l’après-midi. Les maxima se situeront entre 18°C en Hautes-Fagnes et 21 ou 22°C en plaine, sous un vent faible à parfois modéré de secteur est-sud-est à est-nord-est. À la Côte, une brise modérée de nord-est se lèvera l’après-midi.

Dimanche, le ciel deviendra plus nuageux avec des averses pouvant prendre un caractère orageux ; ces conditions concerneront a priori surtout la moitié sud du pays en journée, avant de gagner du terrain sur les autres régions en soirée ou durant la nuit. Les maxima seront compris entre 14 ou 15°C en bord de mer et 21 ou 22°C en Lorraine belge. Le vent de nord-est deviendra modéré sur une grande partie du pays, et assez fort à fort au littoral.

Belga