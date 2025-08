Météo : un week-end entre les averses

La pluie s’invitera à nouveau dans le ciel belge ce samedi, mais des éclaircies pourront y faire leur place en cours d’après-midi, a fait savoir samedi l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin quotidien.

La journée s’ouvrira sous les averses qui se propageront depuis le littoral vers l’Ardenne, avec potentiellement quelques coups de tonnerre. Le temps deviendra plus sec depuis la région côtière en cours d’après-midi, mais les averses persisteront jusqu’en fin de journée en Ardenne. Les températures ne dépasseront pas 16 degrés en haute Ardenne et 21 degrés en Flandre, sous un vent modéré d’ouest à nord-ouest. Les dernières averses quitteront le sud-est du pays en soirée, avant un temps généralement sec durant la nuit. Il fera entre 8 et 14 degrés et le vent soufflera faiblement à modérément d’ouest à sud-ouest. Le soleil sera le grand invité de dimanche matin, mais les nuages reviendront dans l’après-midi, avec une nouvelle zone de pluie depuis le littoral vers l’Ardenne durant la soirée et la nuit.

Les maxima grimperont de 18 à 23 degrés, sous un vent d’ouest à sud-ouest modéré à assez fort en bord de mer. Une nouvelle zone de pluie devrait grisonner le ciel belge lundi, après un début de journée sous les éclaircies. Le temps restera également variable mardi.

