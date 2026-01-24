Météo : un week-end encore doux avec un peu de soleil

Le temps restera sec et ensoleillé samedi après-midi, même si des champs nuageux pourront mener à du brouillard dans l’est et le sud-est du territoire. Les maxima iront de 3 à 4 degrés en Ardenne, où la grisaille persistera, à 8 voire 10 degrés en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent faible ou modéré d’est à sud-est.

Les nuages s’amoncelleront encore sur l’est en soirée, alors que le ciel sera pratiquement dégagé sur le reste du pays. Des bancs de brouillard (givrant) isolés pourront se former en cours de nuit, toujours sur l’est.

Les minima varieront de -3 degrés en Ardenne à +1 degré dans le centre et l’ouest. Le vent restera faible ou modéré d’est à sud-est.

De larges éclaircies domineront encore, dimanche, de nombreuses régions, mais des nuages bas progresseront lentement vers le nord. Des nuages élevés seront aussi probables sur l’est. Les maxima oscilleront entre 1 ou 2 degrés dans l’est et 8 degrés localement dans le centre, avec un vent faible d’est à sud-est voire nord-est.

Nuages bas et brouillard seront au menu dans la nuit de dimanche à lundi, avec des minima de -4°C dans les Hautes Fagnes, à 3 ou 4 degrés à la mer.

La semaine débutera dans le froid et la grisaille avec -2 à 4 degrés comme maxima, lundi, et avec des nuages et de la pluie, mardi, sous des maxima de 1 à 6 degrés.

