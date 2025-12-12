Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Météo : un vendredi sous les nuages

Le ciel sera d’abord très nuageux vendredi, avec quelques faibles pluies résiduelles et un risque de brouillard en Ardenne et en Lorraine belge, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Au fil des heures, quelques éclaircies apparaîtront sur certaines régions. Les maxima seront compris entre 6 et 11 degrés, sous un vent faible à souvent modéré de secteur sud.

Dans la soirée et la nuit de vendredi à samedi, du brouillard se reformera rapidement près de l’Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg. Ailleurs, des éclaircies et des champs nuageux se partageront le ciel, avec un risque d’un banc de brouillard local. Les minima varieront de 3 à 7 degrés, sous un vent faible de sud à sud-ouest, et faible à modéré à la Côte.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales