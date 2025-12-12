Météo : un vendredi sous les nuages
Le ciel sera d’abord très nuageux vendredi, avec quelques faibles pluies résiduelles et un risque de brouillard en Ardenne et en Lorraine belge, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).
Au fil des heures, quelques éclaircies apparaîtront sur certaines régions. Les maxima seront compris entre 6 et 11 degrés, sous un vent faible à souvent modéré de secteur sud.
Dans la soirée et la nuit de vendredi à samedi, du brouillard se reformera rapidement près de l’Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg. Ailleurs, des éclaircies et des champs nuageux se partageront le ciel, avec un risque d’un banc de brouillard local. Les minima varieront de 3 à 7 degrés, sous un vent faible de sud à sud-ouest, et faible à modéré à la Côte.
Belga