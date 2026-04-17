Météo : un temps variable pour accueillir le week-end

La journée de vendredi augurera du week-end à venir: un temps variable et un ciel qui, in fine, se couvrira de nuages. Le mercure se maintiendra toutefois autour des 20°C.

Les lève-tôt lèveront les yeux vers un ciel variable mais profiteront d’abord d’un temps encore relativement sec. Ensuite, les nuages s’accumuleront et quelques averses bourgeonneront localement dans l’après-midi. Sauf sur le sud-est et à la mer, où les éclaircies resteront assez généreuses. Le thermomètre marquera jusqu’à 17°C en Haute Ardenne et 20°C en plaine, sous un vent faible et plus modéré sur l’ouest, relève l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

En soirée, les éclaircies s’élargiront. Pendant la nuit, les nuages reviendront. En fin de nuit, sur l’ouest quelques précipitations arriveront. Les minima, pour leur part, entre 5°C et 11°C oscilleront.

La qualité de l’air sera “moyenne” dans la capitale, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

Avce Belga – Photo : Belga