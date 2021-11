Météo : un temps sec et gris au programme de ce jeudi

Le temps sera généralement sec jeudi et la grisaille restera tenace au sud du sillon Sambre et Meuse, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, le ciel proposera des nuages élevés avec des éclaircies. En fin d’après­-midi, le ciel deviendra à nouveau très nuageux depuis le nord et l’ouest du pays. Les maxima seront doux, compris entre 6 degrés en Ardenne et 12 degrés dans l’ouest, sous un vent généralement modéré de sud­-ouest, tournant à l’ouest à la Côte.

Ce soir, les champs de nuages bas s’étendront à l’ensemble du territoire et persisteront durant tout le reste de la nuit. Ils pourraient parfois laisser échapper quelques bruines et à nouveau réduire la visibilité sur le relief ardennais. Les minima seront compris entre 4 ou 5 degrés en Ardenne et 10 ou 11 degrés au littoral.

Belga