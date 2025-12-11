Météo : un temps sec avec des températures en légère baisse

Le temps devrait rester sec ce jeudi, avec des températures en légère baisse par rapport à la veille, selon les dernières prévisions de l’IRM.

Le temps sera d’abord gris dans la plupart des régions avec des nuages bas auxquels s’ajouteront, dans le sud du pays, de la brume ou du brouillard. Cette couverture nuageuse devrait se morceler sur l’est dans le courant de la journée, sauf sur le flanc sud de l’Ardenne et en Lorraine belge. Sur l’ouest du pays, les rayons du soleil auront de la peine à se faufiler à travers les nuages.

Les températures maximales seront comprises entre 6°C en Hautes-Fagnes et 10°C dans le nord-est. Le vent sera faible à généralement modéré de secteur sud.

Jeudi soir, les éclaircies concerneront principalement le nord-est. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel sera très nuageux partout avec le risque de faibles pluies. En Ardenne et en Lorraine belge, de la brume et du brouillard se formeront à nouveau avec, finalement, là aussi un peu de pluie ou de bruine. Les minima nocturnes oscilleront entre 3 et 8°C.

Belga