Météo : un temps nuageux mais de pluie avant cette nuit

Le temps restera souvent très nuageux avec éventuellement l’une ou l’autre éclaircie principalement sur l’ouest et le long de la frontière française. Un peu de pluie ou quelques averses sont encore prévues en Ardenne alors qu’ailleurs le temps sera souvent sec, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique.

Les maxima évolueront peu, compris entre 5 ou 6 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 11 degrés dans l’ouest. Le vent d’ouest-sud-ouest sera modéré à assez fort, devenant généralement modéré dans l’après-midi. A la mer, il restera assez fort à fort, avec des rafales entre 50 et 60 km/h. Ce soir et cette nuit, la nébulosité restera abondante avec un temps généralement sec bien qu’au sud du pays, quelques faibles précipitations soient toujours possibles. En fin de nuit, une perturbation abordera notre pays, avec de la pluie depuis le nord-ouest. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés. Le vent sera d’abord modéré, et assez fort à la côte, de secteur ouest-sud-ouest, devenant dans la nuit modéré à assez fort, et fort à la côte, et revenant au sud-ouest. Les rafales y seront de 50 à 60 km/h.

Dimanche, le temps sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie ou des averses. Les maxima varieront entre 7 et 13 degrés. Le vent sera modéré à assez fort, à la côte généralement fort, de sud-ouest avec des pointes de 50 à 75 km/h. Lundi, jour de Noël, les prévisions sont déjà un peu plus incertaines en raison de la proximité d’une zone de précipitations qui ondule juste au nord de nos régions, selon l’IRM. Le ciel sera le plus souvent gris avec de la pluie dans la moitié nord du pays, tandis que dans le sud, il y aura un peu plus d’éclaircies et un temps plus sec. Les maxima oscilleront entre 6 et 8 en Ardenne et 10 à 12 degrés ailleurs. Dans l’intérieur des terres, le vent de sud-ouest sera modéré à parfois assez fort. En bord de mer, le vent sera assez fort à parfois fort. Les rafales pourront atteindre 60 km/h.

Belga