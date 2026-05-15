Météo : un peu de soleil à Bruxelles ce vendredi matin, avant le retour des averses

Le soleil fera quelques belles apparitions sur le centre et l’est du pays en début de journée, vendredi, avant que le ciel ne se nimbe de nuages chargés d’averses.

Celles-ci éclateront à partir du nord-ouest et s’accompagneront parfois de quelques coups de tonnerre isolés sur les provinces de l’est. En fin de journée, les averses se feront moins nombreuses et les éclaircies s’élargiront, prévoit toutefois l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

La fraîcheur sera encore au rendez-vous, avec des maxima compris entre 8°C en haute Ardenne et 13°C en Flandre et sur le centre du pays. Le vent sera faible à parfois modéré en cours de journée.

Les dernières averses s’estomperont en soirée et le ciel deviendra peu nuageux pour une nuit sereine. Le vent faiblira également. Une bonne couette sera néanmoins de mises en raison de minima proches ou légèrement inférieurs à 0°C en Ardenne, de 2 à 4°C dans le centre du pays et de 5°C dans la région côtière. Le risque de petites gelées au sol concernera alors à nouveau de nombreuses régions dans l’intérieur du pays.

La qualité de l’air sera “moyenne” ce vendredi, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

Avec Belga – Photo : Belga