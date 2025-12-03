Météo : un mercredi sous les nuages

Les nuages zébreront le ciel sur la partie est de la Belgique et pourront être accompagnés de quelques gouttes ou bruines par endroits, mercredi matin, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Sur l’ouest et plus tard dans le centre du pays, des éclaircies seront possibles. Les maxima oscilleront entre 4 et 9 °C. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest.

Mercredi soir, il pleuvra temporairement dans l’extrême est et le sud-est du pays. Vers l’ouest, les éclaircies pourront s’élargir. La nuit, les précipitations sur l’est et le sud-est quitteront rapidement le territoire. De plus larges éclaircies seront parfois possibles, mais le ciel restera plus nuageux par endroits. Des bancs de brouillard pourront se former localement en Ardenne. Les minima varieront entre 2 et 6°C. Le vent, d’abord faible de secteur sud, deviendra ensuite modéré sur l’ensemble du territoire.

Belga