Météo : un lundi sous les nuages, avant des pluies parfois intenses

Après la dissipation progressive de la grisaille matinale, le ciel deviendra partiellement nuageux lundi sur l’ouest du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). L’atmosphère restera brumeuse en mer. Ailleurs, les champs nuageux domineront malgré quelques trouées passagères, avec des pluies d’abord attendues sur le sud-est.

Dans l’après-midi, ces précipitations gagneront le centre du pays, où elles prendront la forme d’averses localement intenses et orageuses. Comme elles seront peu mobiles, elles pourraient copieusement arroser certaines zones en peu de temps.

Les maxima varieront entre 14°C sur le sud de l’Ardenne, en Lorraine belge ainsi qu’à la Côte, et 20°C dans le centre et le nord-est du pays. Le vent sera faible à modéré.

Ce soir et la nuit prochaine, les précipitations s’abattront encore sur une grande partie du territoire. Elles pourront rester intenses sur le centre du pays et s’étendre davantage vers l’ouest. Le plafond nuageux s’abaissera par ailleurs sur le nord-ouest et le centre du pays, réduisant parfois la visibilité. Les minima seront compris entre 8 et 12°C.

La qualité de l’air à Bruxelles sera “très bonne” ce lundi, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

Avec Belga – Photo : Belga