Météo : un dimanche pluvieux avec des maxima atteignant 12°C par endroits

Le ciel restera généralement très nuageux dimanche, avec un risque de brume ou de brouillard, surtout en Ardenne, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Le matin, de la pluie ou des averses seront encore possibles, surtout dans la partie centrale de la Belgique. En cours d’après-midi, le temps deviendra plus sec, à l’exception de quelques faibles pluies localement. Des éclaircies reviendront finalement par le littoral en fin de journée. Les maxima atteindront 12°C. Le vent deviendra modéré, assez fort à la mer, de nord-nord-est. Dans le sud du pays, le vent restera encore assez longuement faible et généralement variable.

En soirée, le ciel restera très nuageux avec de faibles périodes de pluie et éventuellement du brouillard dans le sud du territoire, tandis que de larges éclaircies glisseront sur la moitié nord depuis les Pays-Bas. Dans la nuit, ces larges éclaircies progresseront vers le sud-est tandis qu’une ligne d’averses abordera le pays depuis la mer du Nord. Les températures minimales atteindront 0°C.

Dans l’intérieur du pays, le vent deviendra modéré à temporairement faible et tournera du nord-nord-est vers l’ouest à nord-ouest. À la Côte, le vent modéré à assez fort de nord-nord-est tournera vers le nord-nord-ouest et se renforcera pour devenir fort.

