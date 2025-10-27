Météo : un début de semaine venteux et en proie aux averses

La nébulosité sera variable à temporairement abondante avec des averses venant de la mer du Nord, lundi, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Dans les régions proches de la frontière française, le temps devrait être plus sec.

Lundi en fin de journée, le temps sera plus sec avec des éclaircies de plus en plus larges. Les maxima seront compris entre 6 et 13°C. Le vent sera modéré à assez fort, fort à temporairement très fort à la mer, d’ouest virant à l’ouest-nord-ouest. Les rafales pourraient localement atteindre 75 km/h dans l’intérieur des terres. À la mer, elles pourront atteindre 85 km/h jusqu’en début d’après-midi et ensuite 90 km/h localement sous d’intenses averses.

En soirée, des éclaircies pointeront le bout de leur nez avec encore l’une ou l’autre averse. En cours de nuit, la nébulosité augmentera depuis l’ouest, avant l’arrivée de quelques faibles pluies. Les minima seront compris entre 4 et 11°C. Le vent sera généralement modéré et plutôt assez fort à la mer, d’ouest revenant au sud-ouest. Vers l’aube, les rafales pourront à nouveau atteindre 50 km/h dans l’intérieur des terres et 60 à 70 km/h au littoral.

Belga