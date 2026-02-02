Météo : un début de semaine entre les gouttes

Les maxima se situeront entre 2°C et 6°C en Ardenne et entre 7°C et 9°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré, d’abord de secteur sud-sud-est à sud-est, revenant plus tard vers le secteur est.

En fin de journée, les champs nuageux redeviendront graduellement, plus nombreux à partir du sud-ouest. De faibles pluies pourraient ensuite faire leur apparition en fin de nuit, et temporairement adopter un caractère hivernal en Haute Ardenne. Les minima seront compris entre 0°C et 5°C, sous un vent modéré à assez fort à la Côte.

Belga