Météo : un début de semaine entre les gouttes
Le ciel sera d’abord très nuageux lundi, avec de la pluie attendue sur la moitié est du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Ces précipitations pourront prendre un caractère hivernal sur les hauteurs de la Belgique. Au cours de l’après-midi, le temps redeviendra sec et la couverture nuageuse se déchirera progressivement, laissant place à des éclaircies en fin de journée.
Les maxima se situeront entre 2°C et 6°C en Ardenne et entre 7°C et 9°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré, d’abord de secteur sud-sud-est à sud-est, revenant plus tard vers le secteur est.
En fin de journée, les champs nuageux redeviendront graduellement, plus nombreux à partir du sud-ouest. De faibles pluies pourraient ensuite faire leur apparition en fin de nuit, et temporairement adopter un caractère hivernal en Haute Ardenne. Les minima seront compris entre 0°C et 5°C, sous un vent modéré à assez fort à la Côte.
Belga