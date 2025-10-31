Météo : un ciel assez nuageux vendredi avec un risque de pluie

Dans la soirée et la nuit prochaine, le ciel se dégagera temporairement dans la plupart des régions. En fin de nuit, le ciel redeviendra plus nuageux et de nouvelles pluies reviendront par l’ouest du pays. Les minima varieront entre 9 degrés en haute Ardenne et 13 degrés sur l’ouest et le centre du pays.

Samedi, une ondulation pluvieuse assez active traversera la Belgique d’ouest en est. Les précipitations se produiront parfois sous forme d’averses soutenues, et quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus. L’après-midi, un temps plus sec avec des éclaircies reviendra par l’ouest. Des averses se développeront sur la Manche et la Mer du Nord, et pourront parfois déborder sur le littoral belge. Le temps sera assez doux avec des maxima de 12 degrés en haute Ardenne à 16 degrés en Flandre et dans le centre du pays.