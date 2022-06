Météo : un chaud samedi dans la capitale, baignée d’un large soleil

Que nous réserve la météo des prochaines heures ?

La capitale s’est réveillée, ce samedi, avec un temps ensoleillé, malgré quelques nuages cumuliformes et voiles d’altitudes. Des conditions météorologiques dues à “une dépression sur la France, à l’intérieur de laquelle on retrouve de l’air chaud et instable, qui influence en grande partie notre temps“, indique l’Institut Royal Météorologique.

Au fil de la journée, le temps restera sec, avec des maxima de 26 degrés à Bruxelles. Le vent sera modéré de secteur nord-est.

La qualité de l’air, ce samedi, est ‘assez bonne‘, indique Bruxelles Environnement.

Ce soir et cette nuit

Ce soir et cette nuit, le temps sera plus lourd, avec une série d’averses et d’orages depuis la France, orages parfois violents avec beaucoup de pluie en très peu de temps. L’Institut Royal Météorologie a d’ailleurs émis une alerte jaune aux orages, pour l’ensemble du pays.

Les minima seront de 17 degrés dans la capitale, avec un vent faible à modéré de secteur est ou de directions variées.

Ce dimanche

Ce dimanche, une perturbation traversera le pays du Sud au Nord, amenant une nébulosité variable à abondante et des averses ou orages. Le temps redeviendra plus sec dans l’après-midi et en soirée.

Les températures maximales seront comprises entre 17 et 23 degrés à Bruxelles, avec un vent d’abord faible à modéré sans direction précise, puis modéré de secteur ouest.

Quant à la qualité de l’air, elle sera à nouveau ‘assez bonne‘, ce dimanche.

ArBr – Photo : Belga (illustration)