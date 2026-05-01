Météo : un 1er mai rayonnant

La Fête du travail se déroulera sous les meilleurs auspices météorologiques: l’Institut royal (IRM) annonce un grand soleil et jusqu’à 25°C.

Le soleil restera généreux vendredi après-midi. En fin de journée, quelques champs nuageux arriveront dans le sud-ouest. Les maxima s’échelonneront de 19°C sur les hauteurs de l’Ardenne à 24 ou 25°C dans le centre. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur sud-est, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, les éclaircies seront d’abord larges. Ensuite, des nuages parcourront le pays à partir du sud-ouest et pourraient laisser s’échapper une averse. En beaucoup d’endroits, le temps restera toutefois sec. Les minima varieront de 7 à 15°C. En Ardenne, le mercure pourrait descendre jusqu’à 2°C. Le vent sera faible à localement modéré et virera du sud-est au sud, et même jusqu’au sud-ouest dans l’ouest du pays.

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Samedi, le ciel sera d’abord nuageux dans l’ouest avec un risque d’une averse. Ailleurs, des champs de nuages bas seront également possibles. Dans l’est, la journée débutera avec de belles éclaircies. Par après, il y aura du soleil mais aussi des nuages cumuliformes, qui bourgeonneront jusqu’à donner lieu à des averses et des orages en fin d’après-midi depuis le sud. Ces averses orageuses pourront être localement intenses avec d’abondantes précipitations en peu de temps, de la grêle et des rafales de vent. Il fera chaud et même lourd dans l’intérieur avec des maxima de 21 à 25°C, sous un vent souvent modéré de sud-ouest. À la Côte, une brise de nord à nord-est s’établira et le mercure ne dépassera pas les 18°C.

Dimanche, le ciel sera changeant à parfois très nuageux avec des averses, parfois orageuses. En cours d’après-midi, le temps deviendra sec et les éclaircies s’élargiront par l’ouest. Il fera plus frais avec des maxima de 14 ou 15°C en Ardenne à 19 ou 20°C en Campine, sous un vent généralement modéré de sud à sud-ouest.

Belga