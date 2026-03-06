Météo : toujours de la douceur avec le retour des nuages

Un peu plus près des nuages, dans son jardin de lumière dorée, le soleil sera d’abord un peu, puis régulièrement voilé. Parfois même masqué. Le mercure pointera entre 14°C et 19°C sous un vent faible, sans direction privilégiée.

En soirée et durant la nuit, les régions seront encore traversées par des nuages élevés. Vers l’aube, c’est avec quelques bancs de brouillard (surtout sur le nord-ouest) qu’il faudra peut-être composer. Les minima oscilleront entre 2 et 8°C, tandis qu’en Ardenne de faibles gelées grisonneront les vallées.

Belga