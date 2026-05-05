Météo : risque de brume ou de brouillard

La nébulosité sera abondante mardi matin, avec un risque de brume ou de brouillard. Le temps sera d’abord sec, mais des pluies faibles ou modérées feront rapidement leur apparition par le sud, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM).

Les précipitations s’installeront pour la journée et se concentreront principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Elles se transformeront progressivement en fortes averses, parfois orageuses.

Le nord-ouest de la Belgique bénéficieront en revanche d’un temps sec avec des éclaircies. Il en sera de même pour le centre du pays, qui sera néanmoins davantage couvert. Les températures iront de 13 à 16°C sous un vent modéré, voire fort à la mer. Il sera en revanche faible sur le sud-est.

La zone de pluie se déplacera vers le centre du territoire en cours de nuit. Le nord-ouest restera sec, mais les nuages seront plus présents. Après minuit, le sud-est jouira également d’un temps plus sec. Le risque de basse visibilité fera son retour, particulièrement en Ardenne. Les minima oscilleront entre 7 et 10°C. Le vent sera modéré à la Côte, assez fort en Basse et Moyenne Belgique et faible sur les hauteurs.

Belga