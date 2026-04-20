Météo : retour des nuages mais avec un temps généralement sec

Les nuages se reformeront et la nébulosité redeviendra plus variable lundi, avec quelques faibles averses éparses. Le temps restera toutefois sec dans de nombreuses régions et le ciel se dégagera à nouveau ce soir, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima varieront entre 9°C en haute Ardenne, 12°C en bord de mer et 13 ou 14°C en Flandre et dans le centre du pays. Le vent de secteur nord à nord-est sera faible, devenant parfois modéré en cours de journée.

Ce soir et en début de nuit, le ciel se dégagera temporairement. Des bancs nuageux en provenance de l’Allemagne et des Pays-Bas envahiront ensuite le pays avec par endroits quelques faibles pluies ou bruines. Le temps deviendra parfois brumeux. Les températures redescendront entre 0°C sur les hauts plateaux de l’est et 5°C sur l’ouest du pays. Elles resteront proches de 7°C en bord de mer. Le vent redeviendra généralement faible.

Mardi et mercredi

Mardi, la nébulosité sera d’abord assez abondante avec par endroits un peu de pluie ou de bruine. Les éclaircies reviendront par le nord-est en cours de journée. Les maxima varieront entre 10°C en haute Ardenne, 13°C en bord de mer et 15°C en Flandre. Le vent deviendra généralement modéré de nord-est.

Mercredi, l’ambiance sera bien ensoleillée avec des maxima de 12°C en haute Ardenne à 16 ou 17°C en Flandre. Le vent faible de nord-est deviendra modéré, le long du littoral parfois assez fort.

Jeudi, l’éventuelle grisaille matinale sera rapidement suivie d’un ciel largement ensoleillé. Les maxima varieront entre 11°C en bord de mer, 15°C dans le centre du pays et 17°C en Gaume. Le vent faible de nord deviendra modéré.

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