Météo : l’hiver est arrivé et le froid aussi

Ce premier mercredi d’hiver, il fera entre 0 et 3 degrés.

La matinée de mercredi sera froide avec quelques rares bancs de brouillards givrant. La grisaille se lèvera ensuite rapidement pour laisser place a un ciel lumineux avec parfois un léger voile de nuages, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maximas se situeront entre 0 et 3 degrés avec un vent faible à modéré de sud-est.

Le temps restera sec pour la soirée et la nuit mais les nuages se feront plus nombreux. Les températures oscilleront entre -4 et 0 degré. Le vent, d’abord faible a modéré de sud-est, tournera ensuite au sud.

Jeudi le temps restera dégagé et sec en début de journée avant de se couvrir dans l’après-midi. De petites pluies devraient faire leur apparition en début de soirée. Le thermomètre remontera entre 3 et 4 degrés en haute Ardenne et jusqu’à 10 degrés à la mer.

L’IRM a émis une alerte jaune pour conditions glissantes entre 05h00 et 11h00 sur l’ensemble du territoire. En raison des faibles températures, des plaques de givre, voire plus localement de plaques de glace ne sont pas à exclure.

Belga – Photo : Belga