Météo : le mercure va grimper, les premières averses orageuses attendues en fin de journée

Il va faire très chaud ce vendredi, avec des maxima jusqu’à 27°C à la mer ainsi qu’en Hautes Fagnes et jusqu’à 32°C en Basse et Moyenne Belgique, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Localement, les maxima pourront atteindre les 33°C.

La nébulosité sera variable. Le vent sera faible et plus tard modéré de sud, s’orientant au sud-ouest. À la Côte, il s’orientera progressivement au nord-ouest. Pour ce vendredi, l’IRM a publié un avertissement chaleur de couleur jaune – valable jusqu’à samedi minuit – pour Bruxelles, le Hainaut, le Brabant wallon, le Brabant flamand, le Limbourg et la province d’Anvers.

“Avec de telles températures, les règles suivantes minimales devraient être appliquées aux personnes âgées et affaiblies: les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil”, souligne l’IRM, qui en appelle à la vigilance.

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En cours de journée, davantage de nuages se développeront et en fin d’après-midi, le risque d’averses (orageuses) et de grêle augmentera. Ce soir et cette nuit, le ciel sera variable à très nuageux. Localement quelques averses orageuses ponctuées de grêle seront possibles. Les minima oscilleront entre 14 et 20°C sous un vent faible et variable.

Samedi, l’atmosphère sera instable avec des averses ou des orages en plusieurs endroits du pays, et dont l’activité sera très variable d’une région à l’autre. Il fera encore assez chaud et lourd avec des maxima généralement compris entre 25 et 29°C sur une grande partie du pays, et même encore de l’ordre de 30 ou 31°C en Lorraine belge, sous un vent souvent faible de direction variable ou de secteur nord à nord-ouest. La Côte devrait rester en marge de l’instabilité avec des maxima autour de 21°C et une brise modérée de nord à nord-est.

Belga