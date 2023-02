Météo : la grisaille avant le retour des éclaircies

Le temps sera généralement sec mardi avec un ciel assez nuageux, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Dans l’après-midi, des éclaircies devraient progressivement revenir.

La journée de mardi débutera sous les nuages bas avec du brouillard en Ardenne et un temps gris sur la Région bruxelloise.

En cours d’après-midi, le soleil devrait ci et là pointer le bout de son nez même si la grisaille pourrait persister jusqu’en fin de journée le long de la frontière avec les Pays-Bas. Le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 8 et 11 degrés. Le vent sera d’abord faible de sud-ouest, sur le nord du pays encore parfois temporairement modéré. Dans l’après-midi, il deviendra faible et variable ou de secteur sud-est sur l’ensemble du pays.

Ce soir, les éclaircies s’élargiront, mais des bancs de nuages bas pourraient encore traîner sur le nord du pays. Durant la nuit, la nébulosité redeviendra progressivement plus abondante à partir de la frontière française avec là, déjà quelques précipitations possibles en fin de nuit. Les températures redescendront entre -1 degré en Haute Ardenne et +3 degrés dans le centre.

Des averses sont attendues ces mercredi et jeudi avant le retour des éclaircies et d’un temps plus froid dès vendredi.

Avec Belga – Photo : Belga/Philippe François