Météo : Kirk amène des pluies continues et divers avertissements jaune, orange, voire rouge

L’Institut royal météorologique (IRM) met en garde contre des pluies continues portées par la dépression Kirk entre mercredi matin et jeudi matin. Kirk provoquera des précipitations très importantes sur la moitié sud-est de la Belgique.

Dans la province de Luxembourg, les cumuls pourront atteindre par endroits 100 l/m2 en 24 heures, voire localement davantage, ce qui placera cette province à la limite entre orange et rouge. “Une évolution vers le code rouge n’est donc pas exclue en cours de journée, en tenant également compte de l’impact prévu par les autorités régionales et provinciales”, annonce encore l’IRM.

Dans les provinces de Namur et de Liège, les cumuls iront de 50 à 80 l/m2, justifiant un code orange, rappelle l’IRM. Un avertissement en code jaune est émis pour les provinces de Hainaut et du Limbourg, ainsi que les Brabants flamand et wallon, où les cumuls de précipitations atteindront 25 à 50 l/m2 en 24 heures en suffisamment d’endroits. Sur le nord-ouest, les pluies seront plus intermittentes et se manifesteront davantage sous forme d’averses.

Les maxima varieront entre 12 et 16 degrés avec un vent qui deviendra temporairement faible de direction variable dans de nombreuses régions.

Belga