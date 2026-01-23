Météo : embellie passagère vendredi avant le retour des précipitations
Une nouvelle zone de précipitations traversera la Belgique vendredi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).
Après une matinée sous des éclaircies passagères, le ciel se couvrira et de faibles pluies feront leur apparition depuis la France en cours d’après-midi.
Les maxima varieront entre 3°C sur les hauts plateaux de l’Ardenne, 7 à 8°C sur le centre et localement 10°C en Campine. Le vent sera faible puis parfois modéré de secteur sud-est.
Vendredi soir et durant la nuit de vendredi à samedi, les éclaircies feront d’abord leur retour par la France, puis les nuages reviendront par le sud-est du territoire avec parfois quelques précipitations en Ardenne, sous forme de neige fondante sur les Cantons de l’Est. Les minima varieront entre 0°C en Lorraine belge et 4°C en Flandre. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud-est.
Belga