Météo : embellie passagère vendredi avant le retour des précipitations

Les maxima varieront entre 3°C sur les hauts plateaux de l’Ardenne, 7 à 8°C sur le centre et localement 10°C en Campine. Le vent sera faible puis parfois modéré de secteur sud-est.

Vendredi soir et durant la nuit de vendredi à samedi, les éclaircies feront d’abord leur retour par la France, puis les nuages reviendront par le sud-est du territoire avec parfois quelques précipitations en Ardenne, sous forme de neige fondante sur les Cantons de l’Est. Les minima varieront entre 0°C en Lorraine belge et 4°C en Flandre. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud-est.

Belga