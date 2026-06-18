Météo : du soleil et un mercure qui dépasse les 30 degrés

Le temps sera ensoleillé et chaud avec des voiles d’altitude et quelques cumulus. A la mer, il y aura temporairement de la brume voire du brouillard, selon les prévisions de l’IRM, qui table sur des maxima de 25 à localement 33 degrés.

Le temps sera souvent ensoleillé. A la mer, de la brume voire du brouillard sera temporairement possible en début de matinée. Il faudra aussi composer avec des voiles d’altitude sur la moitié ouest et la formation de quelques nuages cumuliformes, notamment dans le sud-est. Les maxima seront en nette hausse avec des valeurs proches de 25 degrés à la mer, 26 à 27 degrés en Haute Ardenne et jusqu’à 32 degrés en plaine voire 33 degrés en Lorraine belge. Le vent sera faible et variable ou de secteur sud à sud-ouest.

L’IRM rappelle aussi ses avertissements pour les températures élevées. La quasi-totalité de la Belgique est en alerte jaune à la chaleur de mercredi minuit à dimanche même heure. Seule la Côte fera exception: l’alerte jaune n’y sera émise que jeudi et vendredi.

Belga