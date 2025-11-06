Météo : des températures toujours douce avec plus de nuages
Le mercure pourra à nouveau atteindre 16°C, jeudi, malgré des champs nuageux plus importants que la veille, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin quotidien.
L’ouest de la Belgique sera sous les nuages alors qu’à l’est, les voiles d’altitude laisseront davantage le soleil percer au fil de la journée. Quelques gouttes pourraient tout de même tomber sur l’extrême ouest du pays, prévient l’IRM. Les maxima iront de 12 à 16°C, sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud-est.
Le ciel se dégagera durant la nuit. Les températures minimales descendront de 1 à 11°C, sous un vent toujours faible.
Le retour des éclaircies est prévu dès vendredi, malgré des champs nuageux plus nombreux depuis l’ouest. Les températures seront encore douces pour la saison, entre 12 et 17°C.
Le ciel se dégagera durant la nuit. Les températures minimales descendront de 1 à 11°C, sous un vent toujours faible.
Le retour des éclaircies est prévu dès vendredi, malgré des champs nuageux plus nombreux depuis l’ouest. Les températures seront encore douces pour la saison, entre 12 et 17°C.