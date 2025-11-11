Météo : des nuages mais une relative douceur

En cours de journée, les éclaircies alterneront avec des champs nuageux parfois assez nombreux, mais ceux-ci devraient se faire de plus en plus discrets en seconde partie d’après-midi. Les maxima seront compris entre 9 et 13°C. Le vent sera modéré et reviendra au secteur sud.

En soirée, des champs de nuages moyens et élevés s’étendront sur le pays depuis l’ouest. Quelques bancs de nuages bas ou de brouillard ne peuvent être exclus dans les vallées ardennaises. Les minima s’échelonneront entre 4 et 11°C, sous un vent modéré de secteur sud.