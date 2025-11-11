Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Météo : des nuages mais une relative douceur

La grisaille persistera sur le sud de la Belgique, mardi matin, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Ailleurs, le ciel sera assez lumineux.

En cours de journée, les éclaircies alterneront avec des champs nuageux parfois assez nombreux, mais ceux-ci devraient se faire de plus en plus discrets en seconde partie d’après-midi. Les maxima seront compris entre 9 et 13°C. Le vent sera modéré et reviendra au secteur sud.
En soirée, des champs de nuages moyens et élevés s’étendront sur le pays depuis l’ouest. Quelques bancs de nuages bas ou de brouillard ne peuvent être exclus dans les vallées ardennaises. Les minima s’échelonneront entre 4 et 11°C, sous un vent modéré de secteur sud.

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales