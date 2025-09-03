Météo : des averses attendues ce mercredi

Le temps sera d’abord très nuageux avec de faibles pluies intermittentes mercredi.

L’après-midi, le ciel deviendra plus changeant mais des averses se développeront depuis l’ouest et la frontière française, selon les dernières prévisions de l’IRM. Elles pourront être assez actives et s’accompagner d’orage. Les maxima oscilleront entre 18 et 23 degrés sous un vent modéré à assez fort, à la mer parfois fort, de sud à sud-ouest. Surtout dans la moitié ouest des rafales de 70 à 80 km/h.

En soirée, nous retrouverons d’abord encore des averses (orageuses). Ensuite, le risque de précipitations devrait s’atténuer, avec de plus larges éclaircies en Basse et Moyenne Belgique. Au sud du sillon Sambre et Meuse, de nombreux nuages bas persisteront avec un risque de mauvaises visibilités sur le relief. Les minima s’échelonneront entre 13 et 16 degrés.

Jeudi, la journée débutera par un temps sec avec de larges éclaircies en beaucoup d’endroits. Ensuite, la nébulosité deviendra variable avec du soleil mais aussi des nuages cumuliformes parfois porteurs d’une averse. En cours d’après-midi et en soirée, une perturbation atteindra notre pays depuis l’ouest et il faudra alors s’attendre à des périodes de pluie ou des averses, pouvant être ponctuées d’un coup de tonnerre. Les maxima se situeront entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 22 ou 23 degrés dans le centre du pays.

