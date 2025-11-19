Météo : de la neige et un temps froid ce mercredi

Jusqu’à dix centimètres de neige pourront tomber en Ardenne, mercredi, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Le long de la Côte, des averses, possiblement à caractère hivernal, sont attendues. Celles-ci se déplaceront ensuite de la Côte vers l’intérieur de la Belgique et seront suivies dans l’après-midi par de nouvelles averses en provenance de la mer du Nord, où des orages pourront également gronder.

Les maxima se situeront entre 0 et 7°C. Le vent sera modéré de sud-sud-ouest. Dans l’après-midi, il tournera au nord dans l’ouest de la Belgique et deviendra temporairement fort à très fort. Dans le nord-ouest en particulier, ce renforcement pourra entraîner des rafales d’environ 70 km/h, voire plus de 80 km/h.

En soirée et dans la nuit, le ciel sera très nuageux. Les dernières averses de neige quitteront les Ardennes pour se diriger vers l’Allemagne. De nouvelles averses hivernales provenant de la mer du Nord toucheront la moitié ouest du pays. Elles pourront s’accompagner de quelques coups de tonnerre. Ailleurs, le temps deviendra sec avec quelques éclaircies. Les minima seront compris entre -3 et +5°C. Dans l’intérieur du pays, le vent sera généralement faible de secteur nord et reviendra progressivement au sud-ouest à l’ouest. Au littoral, le vent restera modéré, à parfois assez fort, de secteur nord-ouest.

Belga