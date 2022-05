Météo : davantage de nuages attendus ce lundi

Les températures resteront estivales ce lundi avec jusqu’à 23 degrés attendus.

Ce lundi matin, des périodes ensoleillées alterneront avec des champs nuageux sous un temps sec sur la plupart des régions. Le risque d’une averse augmentera en début d’après-midi, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). En fin de journée, le ciel s’éclaircira tandis que la tendance aux averses diminuera.

Ce lundi soir, le temps sera sec sur la plupart des régions avec de larges éclaircies et des voiles d’altitude. En cours de nuit, la nébulosité augmentera et l’une ou l’autre ondée sera possible. Les températures minimales, douces, seront comprises entre 16 et 18 degrés sur le centre.

Quant à la qualité de l’air à Bruxelles, elle sera “assez bonne” ce lundi et les prochains jours, annonce Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

A.V. et Belga – Photo : Belga