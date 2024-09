Météo : averses éventuellement orageuses au fil de la journée de ce jeudi

Après un début de journée généralement sec, l’atmosphère deviendra plus instable ce jeudi avec des averses éventuellement orageuses.

L’IRM table sur des maxima de 14 à 19 degrés, dans ses dernières prévisions matinales. Le temps sera d’abord sec dans la plupart des régions avec temporairement quelques belles éclaircies en Basse et Moyenne Belgique.

Le ciel restera plus nuageux sur le sud-est et l’extrême ouest du pays avec possibilité de quelques averses. En cours de journée, la nébulosité deviendra plus variable, puis des averses se développeront graduellement l’après-midi. Elles pourront être assez fortes et orageuses. Les maxima varieront entre 14 et 19 degrés avec un vent modéré à assez fort de sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

Belga avec IRM