Météo : du brouillard attendu ce mercredi matin, avant de voir le soleil briller

L’Institut royal météorologique (IRM) a émis mardi soir une alerte jaune au brouillard sur toutes les provinces du pays ainsi qu’à Bruxelles. L’avertissement est entré en vigueur cette nuit à 03h00 du matin et vaut jusqu’à mercredi 11h00.

De la brume ou du brouillard qui pourra limiter la visibilité à 100 mètres voire moins seront présents en de nombreux endroits ce mercredi matin, selon l’Institut royal météorologique (IRM). Cette grisaille devrait se dissiper d’ici à la mi-journée pour laisser place à un temps assez ensoleillé avec quelques cumulus et progressivement aussi des nuages moyens depuis l’ouest. Le temps restera sec. Les maxima se situeront 17 et 18°C à Bruxelles.

La qualité de l’air est “moyenne” ce mercredi à Bruxelles, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

Avec Belga – Photo : Belga