Mémorial Van Damme : Ivo Van Damme mis à l’honneur dans la 50e édition

Ivo Van Damme sera mis à l’honneur dans la 50e édition du Mémorial qui porte son nom, les 4 et 5 septembre au stade Roi Baudouin. Kim Gevaert, la directrice du meeting d’athlétisme bruxellois, l’a fait savoir mercredi en conférence de presse.

■Reportage d’Adeline Bauwin, Frédéric De Henau et Pierre Delmée

“Nous voulons honorer Ivo dans cette édition anniversaire“, a déclaré Gevaert. “Nous avons l’intention d’intégrer largement l’histoire du meeting dans la compétition cette année.” L’athlète décédé en 1976 figure, avec l’aide de l’intelligence artificielle, au cœur de la vidéo de promotion de l’évènement dévoilée mercredi par les organisateurs.

La directrice du meeting a également annoncé que le Français Jimmy Gressier, champion du monde du 10.000 mètres en septembre à Tokyo, tenterait de battre le record de l’heure, qui avait déjà été établi sur la piste du stade Roi Baudouin par le Britannique Mo Farah en 2020 (21.330 mètres). “Il est très motivé et, après les championnats d’Europe en août à Birmingham, il partira immédiatement en stage d’altitude pour se préparer.”

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Côté belge, Isaac Kimeli voudra lui améliorer le record de Belgique du 5.000 mètres, détenu par Mohammed Mourhit (12:49.71 en 2000). “Nous savons tous qu’il pense à quitter la piste (pour se tourner vers le marathon, ndlr). Ce serait une fin de carrière sur piste de rêve“, a ajouté Gevaert.

La 50e édition du Mémorial Van Damme sera le théâtre des finales de la Ligue de Diamant. Les présences du détenteur du record du monde de saut à la perche, le Suédois Armand Duplantis, et de la sauteuse en hauteur ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, également détentrice du record du monde, avaient déjà été annoncés par l’organisation.

En dehors des compétitions, l’organisation a prévu de mettre les petits plats dans les grands pour fêter l’anniversaire du meeting. Des cérémonies d’ouverture et de clôture seront organisées pour la première fois, en plus du lancement d’un livre, d’une série documentaire et d’une exposition.

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“Vendredi, quelques invités internationaux de marque seront présents, tous ayant un passé lié au Mémorial“, a précisé Kim Gevaert. “Lors de la cérémonie de clôture samedi, nous accueillerons un grand nombre d’athlètes belges ayant participé au meeting dans le passé. L’objectif est d’honorer ensemble les stars d’hier et d’aujourd’hui. Nous souhaitons vraiment mettre le passé à l’honneur lors de cette édition. Les vainqueurs des disciplines partageront le podium avec les anciens héros du Mémorial.”

La directrice de l’évènement espère accueillir 70.000 spectateurs, comme il y a deux ans lorsque le Mémorial avait déjà accueilli le week-end de clôture de la Ligue de Diamant.

Belga