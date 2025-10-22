Passer la navigation
Le 50e Mémorial Van Damme accueillera la finale de la Ligue de Diamant les 4 et 5 septembre 2026

Le calendrier de la 17e saison de la Ligue de Diamant d’athlétisme a été officialisé mardi. Il comprendra 14 meetings, entre le 8 mai (à Doha) et le 27 août (à Zurich) avant la finale qui se disputera sur deux jours, les vendredi 4 et samedi 5 septembre, à l’occasion de la 50e édition du Mémorial Van Damme.

Le Stade Roi Baudouin de Bruxelles retrouve la finale comme en 2024. Il avait coorganisé celle-ci entre 2010 et 2019 en compagnie de Zurich. La ville suisse était l’hôte de la dernière finale le 28 août dernier au terme d’une saison qui avait accueilli quelque 400.000 spectateurs.

L’année prochaine pas moins de treize pays, répartis sur quatre continents, accueilleront le plus important circuit d’athlétisme mondial.

Belga

22 octobre 2025 - 06h30
Modifié le 22 octobre 2025 - 07h22
 

