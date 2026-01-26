Mauvaise qualité de l’air : le seuil de sensibilisation activé à cause d’un pic de pollution à Bruxelles

Le seuil d’information et de sensibilisation du plan d’urgence “pic de pollution” a été activé en Région bruxelloise afin d’informer la population sur la dégradation de la qualité de l’air. Il s’agit de la première des quatre phases prévues par ce dispositif.

Des concentrations élevées de particules fines sont actuellement mesurées à Bruxelles. Le seuil de 35 µg/m³ de PM2,5 calculé sur les dernières 24 heures a été dépassé. En cause : des conditions météorologiques peu favorables à la dispersion des polluants, marquées par une quasi-absence de vent. Les émissions liées au chauffage et au trafic routier s’accumulent, tandis que des polluants en provenance des pays voisins contribuent également à la situation.

Selon les prévisions, ces conditions devraient se maintenir jusqu’à demain, avec un dépassement prolongé des seuils d’information. Une amélioration est attendue dès mardi, avec un renforcement du vent et une diminution progressive des concentrations de particules fines.

Cette pollution peut avoir des effets sur la santé, notamment une diminution des fonctions respiratoires, une aggravation des maladies respiratoires et cardiovasculaires, ou encore une augmentation des symptômes chez les personnes asthmatiques. Les personnes les plus à risque — personnes âgées, jeunes enfants et personnes souffrant de troubles respiratoires ou cardiaques — sont particulièrement invitées à éviter les efforts physiques intenses ou prolongés.

Les autorités rappellent également l’importance des gestes individuels pour limiter la pollution. Il est recommandé de réduire l’usage de la voiture au profit des transports en commun, de la marche ou du vélo, de privilégier le télétravail lorsque c’est possible et d’adopter une conduite souple. Une attention particulière est aussi portée à la réduction de la consommation d’énergie, notamment en limitant le chauffage à 20°C et en évitant le chauffage au bois.

Si la situation devait se prolonger au-delà de deux jours, des mesures supplémentaires visant à limiter l’usage de la voiture pourraient être mises en place.

rédaction