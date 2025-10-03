Passer la navigation
“Mariem c’est vous, c’est moi, c’est n’importe qui” : le film Petit Rempart au cœur de la crise de l’accueil

La réalisatrice Eve Duchemin était l’invitée du 12h30 pour présenter son film “Petit Rempart”.

Mariem, 53 ans, est une ancienne agente immobilière. Du jour au lendemain, sa vie bascule lorsqu’elle quitte un compagnon violent. Après des nuits dans la rue, elle est finalement accueillie au “Petit Rempart”, une maison d’accueil du Samu Social. Il donne son nom à un film documentaire signé Eve Duchemin qui raconte le récit de la chute sociale de Mariem, dans le contexte de la crise de l’accueil à Bruxelles. La réalisatrice était l’invitée du 12h30 ce vendredi.

■ Interview d’Eve Duchemin, réalisatrice du film “Petit Rempart”, dans le 12h30.

03 octobre 2025 - 15h22
Modifié le 03 octobre 2025 - 15h22
 

