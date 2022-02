Mariam El Hamidine, future bourgmestre de Forest : “Ensemble, on va arriver à faire de belles choses”

L’actuelle bourgmestre faisant fonction de Forest, Mariam El Hamidine (Ecolo) a réagi suite à l’annonce de sa présentation au poste de bourgmestre en titre.

Pour rappel, après plus d’un an d’absence au poste de bourgmestre de Forest, Stéphane Roberti a annoncé sa démission mardi soir. Le groupe Écolo va proposer Mariam El Hamidine pour ce poste vacant.

Depuis novembre 2020, Mariam El Hamidine poursuit le travail de Stéphane Roberti et semble bien décidée à poursuivre les efforts : “rien n’est compliqué quand on aime et j’aime ce que je fais. Avec tout le collège, avec le PS, avec qui on a travaillé déjà la législature passée, je pense sincèrement qu’on forme une bonne équipe. Ensemble, on va arriver à faire de belles choses et on va continuer surtout à faire de belles choses. Je pense qu’avec de la bonne volonté, avec du travail, beaucoup de travail, tout va aller“.

■ Interview de Jean-Christophe Pesesse et Nicolas Scheenaerts