Le salaire brut des bourgmestres et des échevins bruxellois va augmenter de 7%

Cette hausse fait partie de la réforme de la gouvernance locale. Elle sera d’application pour la prochaine législature.

Cette réforme instaure le décumul intégral des mandats. Les élus ne pourront plus être députés et échevin ou bourgmestres. Ils devront choisir : soit l’un, soit l’autre. Par conséquent, leur salaire va diminuer, cette augmentation est donc une compensation financière. Il s’agit d’un arrêté approuvé cet été par le gouvernement bruxellois et analysé ce matin par le journal Le Soir.

Concrètement, en 2024, le salaire des bourgmestres sera aligné avec celui des députés. Jusqu’à présent, ils s’accordaient sur le salaire du secrétaire communal. Au total, ces hausses de salaire sont comprises entre 600 et 1100 euros par mois, en fonction de la commune.

Les échevins auront, eux aussi, une augmentation. Dans les communes de moins de 50.000 habitants, ils percevront 60% du traitement du bourgmestre et 75% pour les communes plus denses. À Saint-Josse ou Etterbeek, par exemple, le salaire brut mensuel du bourgmestre passera de 8.800 euros à 9.450 euros. À la Ville de Bruxelles, qui est la plus grande commune de la région, le salaire passera de 13 400 euros à 14 450 euros bruts par mois.

Quel cout pour les communes ?

Normalement, les communes ne devront pas débourser un seul euro. Dès la prochaine législature, les communes compteront au minimum un échevin de moins. Un salaire en moins donc, qui sera redistribué.

Comme le résume à nos confrères du Soir, Bernard Clerfayt, le ministre bruxellois des pouvoirs locaux, “il ne s’agit pas d’augmenter la taille de la tarte, mais de la découper différemment”.

Photo d’illustration : Belga

