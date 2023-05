Une écharpe maïorale non genrée et de nouvelles couleurs pour les échevins

Après les élections de 2024, les bourgmestres et échevins disposeront de nouvelles écharpes et les poteront sur l’épaule, sans distinction de genre. La décision a été validée en 2e lecture par le gouvernement bruxellois.

L’écharpe maïorale conservera les couleurs du drapeau belge, mais dorénavant, les bourgmestres devront la porter de l’épaule gauche à la main droite et non plus à la taille, qui était une décision prise pour les hommes.

« Il est temps de moderniser l’écharpe des mandataires locaux et de la rendre plus en adéquation avec la réalité bruxelloise. Nous comptons maintenant cinq femmes bourgmestre en Région bruxelloise et je me réjouis que la fonction se féminise. Nous devons donc adapter le port de l’écharpe et ne plus faire de distinction entre les sexes », explique Bernard Clerfayt, ministre bruxellois des Pouvoirs Locaux.

Concernant les échevins, l’écharpe change de couleurs. Elle va devenir jaune et bleue, les couleurs de la Région bruxelloise avec le symbole de l’Iris.

V.Lh. – Photo: BX1