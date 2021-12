Marchés de Noël, livre, Musée Juif : découvrez nos émissions Bruxelles Vit ! de la semaine

Charlotte Maréchal fait voyager son micro aux quatre coins de la capitale pour vous faire découvrir les événements qui animent Bruxelles, dans l’émission Bruxelles vit !, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 sur BX1+.

Le Rush de Noël par l’ASBL « fais le toi-même »

La semaine commence dans l’ambiance des fêtes de fin d’année avec le Rush de Noël organisé par l’ASBL « fais le toi-même ». 25 chalets étaient installés sur le parvis de Saint-Gilles, pour mettre en avant l’écosystème créatif et durable. Charlotte Maréchal part aussi à la rencontre des artisans et des entrepreneurs belges et bruxellois : des savons et Cosmetics tout doux pour les peaux sensibles, une ligne de vêtement et accessoires aux messages cachés, ou encore des objets décoratifs en origami.

La rencontre performance de Bande Organisée

Mardi, Charlotte Maréchal prend la direction du Bois de la Cambre pour découvrir Lutèce Mauger, Léo Aupetit et Robin Leforestier qui proposent une rencontre performance autour d’un livre en pierre. Un livre de 300kg crée entre les deux confinements qu’ils ont décidés d’emmener en voyage à travers la France. Ils sont de passage à Bruxelles pour parler du livre papier « Bande Organisée » qui raconte cette aventure. Du déballage du livre, aux rencontres au milieu du bois, on vous raconte tout en direct.

Le Musée Juif de Belgique

Mercredi, Sol Lewitt est à l’honneur dans une nouvelle exposition au Musée Juif de Belgique. C’est l’occasion pour Charlotte Maréchal de rencontrer Barbara Cuglietta, co-commissaire et directrice du musée, mais aussi l’une des étudiantes qui ont participé à la réalisation des “Wall Drawings” sur les murs du musée. En deuxième partie d’émission, on passe dans le deuxième espace d’exposition temporaire pour parler de « Works on paper » qui rassemble une soixantaine d’œuvres issus de la collection de Galila Barzilai Hollander.

Le marché de noël au Boentje Café

Jeudi, pour la troisième année d’affilée, le Boentje café à Schaerbeek organise son marché de Noël local et durable. Entre deux gaufres signatures de ce café zéro déchet de la place Colignon, Charlotte Maréchal passe par le stand de Funky Wood Family, Mbao, Up Cycle, celui de la Médina Fairlab et encore beaucoup d’autres. Une occasion de parler d’artisanat, d’inspiration, mais aussi de récupération de matériaux et de durabilité. Une ambiance pré-noël festive pour la dernière émission Bruxelles vit de 2021.

