Une étude de l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA), couvrant la période 2010-2024, met en évidence de fortes disparités territoriales sur le marché immobilier belge. Les grandes villes apparaissent comme les principaux moteurs de ces dynamiques, avec Bruxelles en position centrale, en particulier sur le marché locatif.

Bruxelles a les loyers les plus élevés du pays

En 2024, les loyers médians des nouveaux baux à Bruxelles dépassent de 18 % ceux observés en Flandre et de 31 % ceux de Wallonie. Sur le marché de l’achat, les écarts sont encore plus marqués : une maison y coûte en moyenne 53 % de plus qu’en Flandre et 153 % de plus qu’en Wallonie. Ces différences s’expliquent notamment par le degré d’urbanisation, qui atténue les écarts lorsque l’on compare des zones urbaines similaires.

À l’échelle des grands ensembles urbains incluant centres-villes, périphéries et zones de navette, Bruxelles affiche les loyers les plus élevés du pays. Louer un logement y revient environ 8 % plus cher qu’à Anvers ou Gand, et 23 % de plus qu’à Liège. Entre 2011 et 2024, les loyers ont augmenté plus rapidement que l’inflation, avec une progression particulièrement marquée dans la capitale, renforçant son rôle structurant.

505.000 euros pour une maison bruxelloise

Sur le marché de l’acquisition, Bruxelles reste la région la plus coûteuse, avec un prix médian de 505 000 euros pour une maison en 2024, contre 330 000 euros en Flandre et 200 000 euros en Wallonie. Les appartements suivent une tendance similaire, bien que les écarts soient plus réduits. Toutefois, lorsque l’on compare les prix au sein des ensembles urbains, les différences s’atténuent : les maisons bruxelloises affichent alors des niveaux proches de ceux d’Anvers et légèrement supérieurs à Gand, tandis que cette dernière se distingue par les prix les plus élevés pour les appartements.

L’étude souligne également une évolution contrastée : sur les quinze dernières années, les hausses de prix à l’achat ont été plus soutenues en Flandre. Les maisons ont ainsi vu leur prix progresser de 25 % à Gand et de 19 % à Anvers, contre 9 % à Bruxelles. Pour les appartements, Anvers enregistre la plus forte hausse (+24 %), suivie de Gand (+20 %) et de Bruxelles (+15 %).

Au final, Bruxelles confirme son rôle de pôle majeur du marché locatif et demeure un acteur clé du marché de l’achat, malgré une dynamique de croissance des prix plus marquée en Flandre.

Rédaction