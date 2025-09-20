Passer la navigation
Marc-Jean Ghyssels passe la main après 36 ans à Forest

Après 36 ans d’engagement à la commune de Forest, Marc-Jean Ghyssels (PS) quitte son mandat de conseiller communal, selon une information de la Dernière Heure.

Élu depuis 1989, l’ex-bourgmestre (2012-2018) explique que ses responsabilités au parlement bruxellois et son manque de disponibilité pour assister aux conseils communaux l’ont poussé à passer le relais. “J’ai l’impression d’avoir un peu fait le tour et il est temps de laisser place à la nouvelle génération”, déclare-t-il.

Caroline Dupont, spécialiste en mutualité socialiste, le remplacera. Ghyssels souligne sa compétence et son écoute. Bien qu’il quitte ses fonctions locales, il conservera son poste de député bruxellois, affirmant qu’il y a toujours du travail, même sans gouvernement.

20 septembre 2025 - 15h11
Modifié le 20 septembre 2025 - 15h11
 

