Marc Danval, la 3e oreille du jazz, est décédé

Marc Danval, l’une des voix emblématique de la Première, est décédé dans son sommeil jeudi soir à l’âge de 85 ans, a annoncé vendredi la RTBF. Grand amateur de jazz, il a produit et présenté l’émission “La 3e oreille” durant 30 ans.

Depuis 60 ans, le Bruxellois Marc Danval partageait sa passion pour la musique sur les ondes de la RTBF à travers plusieurs émissions, dans lesquelles il distillait ses innombrables anecdotes recueillies auprès de grands artistes tels que Boris Vian, Chet Baker ou encore Sacha Guitry. Il a également été comédien au Théâtre royal du Parc de Bruxelles jusqu’en 1961.

Né à Ixelles sous le nom de Marc Severants, il modifie son nom en “Danval” alors qu’il entame une carrière de comédien à la fin des années 50. Ce pseudonyme, une référence au nom de jeune fille de sa mère Marthe Danvoie, a pour objectif d’éviter la confusion entre Marc et son cousin Maurice Sevenants, qui partage son ambition scénique. Marc Danval foulera les planches de plusieurs scènes bruxelloises jusqu’en 1961.

Il fait ses premiers pas en radio durant son service militaire en 1958 et, durant les années 60, il intègre la RTBF et Radio Luxembourg où il animera plusieurs émissions de jazz. Il écrira également pour des périodiques généralistes et spécialisés. Spécialisé en jazz belge, Marc Danval crée “la troisième oreille”, une émission qui propose de redécouvrir des enregistrements rares de l’ère des disques 78, 45 et 33 tours, qu’il animera à partir de 1998 sur les ondes de la radio publique.

L’homme est également l’auteur d’un recueil de poèmes et de plusieurs biographies et a été honoré en 2006 par un Django d’Or pour son rôle moteur sur la scène du jazz en Belgique par la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (SABAM).

Un fonds Marc Danval a vu le jour en 2010, suite à l’achat de sa collection grâce aux Amis de la Bibliothèque royale de Belgique. Celui-ci rassemble notamment 12.000 disques 78, 45 et 33 tours, touchant au jazz, à la chanson française et anglo-saxonne, ainsi qu’aux musiques folkloriques, de variétés et de films.

Belga – Photo: Laurie Dieffembacq