Marc Botenga revient sur le conflit : “Personne ne condamne les agissements d’Israël”

Pour beaucoup, le PTB refuse de condamner fermement les agissements du Hamas en Israël. Marc Botenga, député européen du parti, était l’invité de la Matinale de BX1 pour évoquer cet épineux et mortel conflit. Pour lui, Israël est aussi à mettre en cause. “Ce que l’on voit sur le front fait partie des crimes de guerre”, a-t-il tranché. “Lorsque l’on sait qu’Israël utilise du phosphore blanc, une arme chimique, et que plus de 20 000 résidences qui ont été rasées avec des enfants tués, on est obligé de qualifier cela comme cela.”

Cela signifie-t-il qu’Israël est un état terroriste ? “C’est une question difficile. Ce que je peux dire, c’est que lorsque la Russie a réalisé des crimes de guerre, il a été qualifié comme tel. Ce que je constate surtout, c’est que personne ne condamne les agissements d’Israël qui sont aussi condamnables.”

Une autre question concerne la différence qu’il faut faire entre les deux états en guerre. Factuellement, le Hamas a délibérément ciblé un festival de touristes en massacrant des civils. De son côté, Israël a répondu par la force, mais tuer des civils ne semble pas être son but premier. “Les images insoutenables du festival sont un crime de guerre. Je n’ai aucun problème à qualifier cela de terrorisme. Mais il faut être crédible en disant qu’Israël réalise également des actes du même type.” Selon le Schaerbeekois, il faut regarder les faits. “Certaines images à Gaza sont aussi insoutenables. Pourquoi est-ce qu’un enfant tué par le Hamas vaudrait plus qu’un enfant tué par Israël ? Pour moi, l’un ne vaut pas plus que l’autre”, s’est-il questionné. En revanche, il a surtout voulu remettre les points sur les i : “Non, le PTB n’a aucune sympathie pour le Hamas ou ses principes. La question est de savoir comment arrêter le massacre qui est en cours.”

L’homme de gauche assure que pour lui, ce qui importe avant tout est l’être humain. “Est-ce que pour le monde occidental, européen ou américain, les Palestiniens sont aussi des êtres humains et ont-ils droit à la vie ? Pour moi oui, mais je n’ai pas l’impression qu’Ursula Von Der Leyen soit d’accord avec cela.”