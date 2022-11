Manque de personnel, revalorisation salariale : les 19 CPAS bruxellois en grève ce mercredi

Après plusieurs arrêts de travail ces derniers mois, les travailleurs des CPAS des 19 communes bruxelloises sont passés à la grève ce mercredi, toujours pour dénoncer les charges de travail élevées et le sous-financement de leurs activités.

Les travailleurs sociaux dénoncent une surcharge de travail et un manque d’effectifs et alertent sur la nécessité d’un refinancement “structurel, anticipatif et pérenne” des 19 CPAS, alors qu’avec la succession de crises, les citoyens sont toujours plus nombreux à se tourner vers les centres d’action sociale.

Parmi les autres revendications figurent aussi la revalorisation salariale et du travail en CPAS, un investissement massif dans la prévention des risques psychosociaux et une réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire et embauche compensatoire.

Après quatre arrêts de travail, la CSC, le SLFP et la CGSP ont en front commun ont remis ce mercredi matin leur cahier de revendications au ministre-président bruxellois Rudy Vervoort (PS) et à la ministre fédérale de l’Intégration sociale Karine Lalieux (PS).

La réponse de Lalieux

Dans un communiqué, cette dernière a notamment rappelé au front commun syndical la volonté constante du gouvernement fédéral de prévoir des moyens supplémentaires en personnel. “Ce fut ainsi, par exemple, le cas lors des subsides Covid ou du taux de remboursement majoré pour les équivalents du revenu d’intégration sociale octroyés aux ressortissants ukrainiens.”

La ministre Karine Lalieux souhaite aussi mettre en avant le travail du SPP Intégration sociale autour de la simplification administrative, de l’attractivité du métier d’assistant social et de l’image des CPAS.

