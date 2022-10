Manifestation pour le climat dimanche : “Il est trop tôt pour dire qu’il est trop tard”

Une nouvelle manifestation aura lieu dimanche à Bruxelles pour réclamer des mesures fortes contre le réchauffement climatique. Rebecca Thissen de la Coalition Climat, à l’initiative du rassemblement, était l’invitée du 12h30.

La Coalition Climat, qui fédère près d’une centaine d’organisations environnementales, de syndicats et de mouvements citoyens, organise une nouvelle mobilisation pour le climat ce dimanche. Plusieurs milliers de manifestants sont attendus à 13h00 à la Gare du Nord de Bruxelles, point de départ de la marche qui rejoindra le Parc du Cinquantenaire.

“On est assez confiants sur le nombre de personnes qui seront présentes, notamment par le fait que cette marche marque une certaine durée. Les marches pour le Climat existe depuis plusieurs années maintenant. On a vu une grande ascension depuis 2018, et malgré le Covid et les autres urgences, les gens continuent de se mobiliser et de descendre dans la rue pour plus d’action climatique”, note Rebecca Thissen, coordinatrice pour la Coalition Climat.

La lutte contre les crises énergétique et agricole occupera une place prépondérante dans les revendications. La Coalition Climat demande notamment aux autorités d’accélérer la vitesse de rénovation des logements, en priorité pour les familles précarisées, de diminuer les émissions de CO2, en particulier celles des voitures avec de meilleurs transports publics, et de taxer les surprofits exceptionnels du secteur énergétique.

Rebecca Thissen félicite les décisions gouvernementales prises déjà dans ce sens. Comme la proposition, en septembre dernier, de la secrétaire d’État bruxelloise au Logement, Nawal Ben Hamou (PS), d’indexer les loyers à l’efficacité énergétique des biens. “Il y a une série de mesures qui commencent à être mise sur la table par les différents gouvernements, y compris à Bruxelles. Le bâtiment et le transport sont les deux plus gros leviers d’émission de CO2. On a en Belgique encore énormément de passoires énergétiques. Cela serait tant bon pour le climat d’isoler ces bâtiment que pour la santé et le bien-être des personnes qui les habitent.”

A deux semaines de la conférence annuelle des Nations unies sur le climat, COP27, qui réunira les dirigeants mondiaux en Egypte, la Coalition Climat estime qu’il “est trop tôt pour dire qu’il est trop tard”. “Il est toujours possible de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C (par rapport à l’ère préindustrielle, NDLR). Chaque dixième de degré compte. Cela passe par des actions politiques concrètes, fortes dès maintenant”, affirme-t-elle.

45.000 jeunes mobilisés

Ce vendredi, plus de 45.000 jeunes, dans plus de 400 écoles et associations de jeunesse du pays, se sont mobilisés en faveur du climat, a indiqué dans un communiqué le CNCD-11.11.11, membre de la Coalition Climat. L’organisation organisait aujourd’hui une action pour le climat dans les écoles et maisons de jeunes.

Flashmob, fresques humaines, chants, la mobilisation a pris diverses formes d’un endroit à l’autre. Les jeunes ont été invités à publier des photos et vidéos leurs actions sur les réseaux sociaux, accompagnées du hashtag #standupforclimate.

■ Interview de Rebecca Thissen, coordinatrice pour la Coalition Climat

A.V. avec Belga