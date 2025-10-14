Manifestation nationale : perturbations modérées chez bpost

La journée d’action nationale organisée par les syndicats avait un impact modéré sur l’activité postale. En Flandre, 86% des facteurs avaient commencé le travail, pour 91% à Bruxelles et 59% en Wallonie, selon un porte-parole de bpost. L’activité dans les centres de tri était chamboulée.

“Nous remarquons un impact. Comme toujours, il est un peu plus faible en Flandre qu’en Wallonie”, commente le porte-parole. “En raison de la manifestation nationale le 14 octobre, la livraison de votre colis et/ou lettre peut prendre plus de temps que prévu”, avait averti bpost sur son site internet.

► Lire aussi | Manifestation nationale : le cortège a démarré, près de 120.000 personnes attendues par les syndicats

Les précédentes actions similaires avaient engendré un impact encore moins important. Fin juin, 97% des facteurs avaient travaillé au nord du pays, contre 84% à Bruxelles et trois quarts en Wallonie.

Belga