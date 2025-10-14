Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Manifestation nationale : perturbations modérées chez bpost

La journée d’action nationale organisée par les syndicats avait un impact modéré sur l’activité postale. En Flandre, 86% des facteurs avaient commencé le travail, pour 91% à Bruxelles et 59% en Wallonie, selon un porte-parole de bpost. L’activité dans les centres de tri était chamboulée.

“Nous remarquons un impact. Comme toujours, il est un peu plus faible en Flandre qu’en Wallonie”, commente le porte-parole. “En raison de la manifestation nationale le 14 octobre, la livraison de votre colis et/ou lettre peut prendre plus de temps que prévu”, avait averti bpost sur son site internet.

► Lire aussi | Manifestation nationale : le cortège a démarré, près de 120.000 personnes attendues par les syndicats

Les précédentes actions similaires avaient engendré un impact encore moins important. Fin juin, 97% des facteurs avaient travaillé au nord du pays, contre 84% à Bruxelles et trois quarts en Wallonie.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

14 octobre 2025 - 11h17
Modifié le 14 octobre 2025 - 11h17
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

Aucun concours pour l'instant

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales